Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 16.09
Cambi: euro a 177,699 yen alle 15:41
In breve
Finanza
24 ottobre 2025 - 15.41
Euro a 177,699 sullo yen alle 15:41.
