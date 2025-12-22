Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:15
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:15
48.395 +0,54%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Cambi: euro a 184,74 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,74 yen alle 11:30
Euro a 184,74 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```