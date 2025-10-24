Francoforte: scambi negativi per Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca
, che presenta una flessione dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,713 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,989. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,581.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)