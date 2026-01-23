Milano 14:12
44.782 -0,69%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:12
10.164 +0,14%
Francoforte 14:12
24.883 +0,11%

Francoforte: performance negativa per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia aerea tedesca, che mostra un decremento del 2,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,901 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,647. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
