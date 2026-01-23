Francoforte: performance negativa per Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia aerea tedesca
, che mostra un decremento del 2,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del vettore aereo tedesco
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,901 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,647. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)