Intel di nuovo in pista. La trimestrale batte le attese e torna in utile

Intel

Nvidia

Softbank

AMD

(Teleborsa) -, grazie al drastico, che sta tentando di rilanciare la big dei chip nel settore dell'intelligenza artificiale, effettuandoe favorendo l'ingresso nel capitale diinternazionali. Nel capitale di Intel sono infatti entrati di recente colossi del calibro die della giapponese, oltre ad un inedito investimento delche ha rilevato una quota del 10%.Intel, che avevanel settore deia favore died era rimasta indietro nel settore deia favore di Nvidia, ha visto le sue azioni recuperare il 90% delle loro valore quest'anno, dopo aver perso l'anno scorso il 60%. Ora, i risultati migliori delle attese hanno spinto ilnella sessione n after hourts del mercato USA.Nel terzo trimestre, Intel ha riportatodegli analisti che indicavano ricavi per 13,15 miliardi e rispetto ai 13,28 miliardi di un anno fa., quattro punti sopra la guidance di luglio,del 35,7%. L'azienda chiuderà l'anno con una forza lavoro inferiore di oltre un quinto rispetto all'anno scorso, per effetto del piano di riduzione dei costi targato Tan.La società è anche tornata in utile, annunciando undi dollari ed uni, che stimavano un EPS di appena 1 cent. Lo scorso anno si era registrata una perdita per azione di 46 cent, la prima dal 1986.Quanto all'per il trimestre in corso, Intel prevede undi dollari, con un valore medio di 13,3 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 13,37 miliardi di dollari. Lesono state indicate dal Cfo Savid Zinsner, contro i 17 miliardi di dollari del 2024.