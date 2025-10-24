Milano
10:03
42.339
-0,10%
Nasdaq
23-ott
25.097
0,00%
Dow Jones
23-ott
46.735
+0,31%
Londra
10:03
9.585
+0,07%
Francoforte
10:02
24.184
-0,10%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 10.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.088,38 dollari alle 08:30
Oro: 4.088,38 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
24 ottobre 2025 - 08.30
L'Oro vale 4.088,38 dollari l'oncia (-0,92%) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.343,76 dollari alle 19:30
Oro: 3.952,25 dollari alle 19:30
Oro: 3.964,31 dollari alle 08:30
Oro: 3.943,39 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-1,35%
Altre notizie
Oro: 4.323,38 dollari alle 08:30
Oro: 3.938,04 dollari alle 15:40
Oro: 3.981,25 dollari alle 19:30
Oro: 4.202,7 dollari alle 19:30
Oro: 3.958,24 dollari alle 11:30
Oro: 4.252,6 dollari alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto