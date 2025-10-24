Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:49
25.386 +1,15%
Dow Jones 20:49
47.260 +1,12%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Oro: 4.124,34 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.124,34 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.124,34 dollari l'oncia (-0,04%) alle 19:30.
Condividi
```