Milano
9:42
45.755
-0,21%
Nasdaq
15-gen
25.547
0,00%
Dow Jones
15-gen
49.442
+0,60%
Londra
9:42
10.219
-0,19%
Francoforte
9:42
25.310
-0,17%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 09.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.605,38 dollari alle 08:30
Oro: 4.605,38 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 08.30
L'Oro vale 4.605,38 dollari l'oncia (-0,23%) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.605,49 dollari alle 15:40
Oro: 4.334,98 dollari alle 15:40
Oro: 4.585,5 dollari alle 11:30
Oro: 4.320,55 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,24%
Altre notizie
Oro: 4.482,21 dollari alle 15:40
Oro: 4.335,03 dollari alle 08:30
Oro: 4.614,04 dollari alle 15:40
Oro: 4.449,08 dollari alle 11:30
Oro: 4.340,69 dollari alle 19:30
Oro: 4.454,06 dollari alle 08:30
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto