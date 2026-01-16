Milano 9:42
45.755 -0,21%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:42
10.219 -0,19%
25.310 -0,17%

Oro: 4.605,38 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.605,38 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.605,38 dollari l'oncia (-0,23%) alle 08:30.
Condividi
```