Parigi: scambi in forte rialzo per Accor

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il Gruppo di servizi francese
, che mostra una salita bruciante del 5,69% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accor
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big delle catene alberghiere
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 44,89 Euro. Primo supporto visto a 44,19. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 43,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)