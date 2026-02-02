Parigi: scambi al rialzo per Accor

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo di servizi francese
, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il quadro tecnico di Accor
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 47,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)