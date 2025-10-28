Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:37
26.071
+0,97%
Dow Jones
20:37
47.784
+0,50%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 177,29 yen alle 15:41
Cambi: euro a 177,29 yen alle 15:41
In breve
,
Finanza
28 ottobre 2025 - 15.41
Euro a 177,29 sullo yen alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 177,7 yen alle 19:30
Cambi: euro a 177,44 yen alle 19:30
Cambi: euro a 177,57 yen alle 08:30
Cambi: euro a 177,07 yen alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,44%
Altre notizie
Cambi: euro a 177,8 yen alle 08:30
Cambi: euro a 177,62 yen alle 11:30
Cambi: euro a 177,51 yen alle 15:41
Cambi: euro a 177,699 yen alle 15:41
Cambi: euro a 177,269 yen alle 19:30
Cambi: euro a 177,343 yen alle 08:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto