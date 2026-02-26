Milano
17:03
47.390
+0,47%
Nasdaq
17:03
24.970
-1,42%
Dow Jones
17:03
49.553
+0,14%
Londra
17:03
10.845
+0,35%
Francoforte
17:02
25.301
+0,50%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 17.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 184,33 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,33 yen alle 15:41
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 15.41
Euro a 184,33 sullo yen alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 184,91 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,85 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,45 yen alle 08:30
Cambi: euro a 184,52 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,21%
Altre notizie
Cambi: euro a 184,91 yen alle 08:30
Cambi: euro a 184,03 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,889 yen alle 11:30
Cambi: euro a 184,127 yen alle 11:30
Cambi: euro a 184,001 yen alle 15:41
Cambi: euro a 184,611 yen alle 11:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto