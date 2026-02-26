Milano 17:03
47.390 +0,47%
Nasdaq 17:03
24.970 -1,42%
Dow Jones 17:03
49.553 +0,14%
Londra 17:03
10.845 +0,35%
Francoforte 17:02
25.301 +0,50%

Cambi: euro a 184,33 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,33 yen alle 15:41
Euro a 184,33 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```