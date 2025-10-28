New York: brillante l'andamento di Tesla Motors

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore automotive
, che avanza bene del 2,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Tesla Motors
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 470,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 455,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 485,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)