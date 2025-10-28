Milano
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 21.08
Petrolio a 60,1 dollari alle 19:30
Petrolio a 60,1 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
28 ottobre 2025 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 60,1 dollari per barile alle 19:30.
