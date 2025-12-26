Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:33
25.668 +0,05%
Dow Jones 20:33
48.648 -0,17%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Petrolio a 57,17 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 57,17 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 57,17 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```