Milano 15:44
43.186 +0,13%
Nasdaq 15:44
26.132 +0,46%
Dow Jones 15:44
47.924 +0,46%
Londra 15:44
9.747 +0,52%
Francoforte 15:44
24.165 -0,47%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,56 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```