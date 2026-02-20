Milano
16:39
46.413
+1,35%
Nasdaq
16:39
24.950
+0,62%
Dow Jones
16:39
49.514
+0,24%
Londra
16:39
10.697
+0,66%
Francoforte
16:39
25.210
+0,66%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 16.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 32,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
20 febbraio 2026 - 15.40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,23 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 32,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 39,72 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,2 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 38,85 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Amsterdam
(50)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-2,28%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 38,53 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 38,55 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,4 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,33 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 34,2 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 33,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto