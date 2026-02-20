Milano 16:39
46.413 +1,35%
Nasdaq 16:39
24.950 +0,62%
Dow Jones 16:39
49.514 +0,24%
Londra 16:39
10.697 +0,66%
Francoforte 16:39
25.210 +0,66%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,23 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```