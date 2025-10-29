New York: Global Payments in forte calo

fornitore di soluzioni e servizi di pagamento

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -7,74%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 77,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 81,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 76,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)