Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
17:59
24.472
-0,68%
Dow Jones
17:59
46.019
-0,26%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 18.16
New York: Insulet Corporation in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2025 - 18.00
Si muove in perdita l'
azienda che produce dispositivi medici innovativi
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,37% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Insulet
-5,54%
