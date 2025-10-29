New York: seduta molto difficile per Fidelity National Information Services

(Teleborsa) - A picco la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento
, che presenta un pessimo -7,64%.
La tendenza ad una settimana di Fidelity National Information Services
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Fidelity National Information Services
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,31 USD con tetto rappresentato dall'area 62,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)