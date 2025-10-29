New York: seduta molto difficile per Fidelity National Information Services

società che offre servizi di emissione di carte di pagamento

Fidelity National Information Services

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -7,64%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,31 USD con tetto rappresentato dall'area 62,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)