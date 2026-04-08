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New York: seduta difficile per Marathon Petroleum

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Marathon Petroleum
In forte ribasso il distributore di petrolio e gas naturale, che mostra un -6,33%.
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