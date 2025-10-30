Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: rally per Verisk Analytics

Migliori e peggiori
New York: rally per Verisk Analytics
(Teleborsa) - Rialzo per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Verisk Analytics mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 211,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 218,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 207,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```