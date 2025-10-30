New York: rally per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Rialzo per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Verisk Analytics
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 211,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 218,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 207,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)