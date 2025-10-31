Milano 10:14
43.434 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:14
9.727 -0,34%
Francoforte 10:14
24.044 -0,31%

Cambi: euro a 1,1562 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1562 sul dollaro alle 08:30.
