Milano 10:07
45.568 -0,55%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:07
10.280 -0,28%
Francoforte 10:07
24.479 -0,05%

Cambi: euro a 1,1795 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1795 dollari alle 08:30
Euro a 1,1795 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```