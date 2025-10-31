New York: amplia il rialzo Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caesars Entertainment
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Caesars Entertainment
evidenzia un declino dei corsi verso area 18,83 USD con prima area di resistenza vista a 20,57. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,77.
