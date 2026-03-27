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New York: risultato positivo per APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per APA Corporation
Balza in avanti la holding attiva nel campo dell'energia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.
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