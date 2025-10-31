New York: scambi al rialzo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore telefonico
, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della big delle tlc
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo di Verizon Communication
evidenzia un declino dei corsi verso area 39,08 USD con prima area di resistenza vista a 40,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)