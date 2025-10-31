Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:44
25.845 +0,43%
Dow Jones 17:44
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: senza freni Marvell Technology

Brilla il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano con un aumento del 9,10%.
