SILVER del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 2,49%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,69. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)