New York: amplia il rialzo Kenvue

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 16,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kenvue
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kenvue
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Kenvue
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,3 USD con area di resistenza individuata a quota 17,23. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)