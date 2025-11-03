SILVER del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Giornata poco mossa per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 31 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,48 e primo supporto individuato a 47,41. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,55.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)