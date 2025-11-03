Milano 16:15
43.228 +0,12%
Nasdaq 16:15
25.984 +0,49%
Dow Jones 16:16
47.334 -0,48%
Londra 16:16
9.707 -0,11%
Francoforte 16:15
24.153 +0,81%

SILVER del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Giornata poco mossa per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 31 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo dell'argento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,48 e primo supporto individuato a 47,41. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,55.


