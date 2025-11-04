New York: in forte denaro Henry Schein

(Teleborsa) - Effervescente la società di forniture medicali per dentisti e medici
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Henry Schein
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Henry Schein
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Henry Schein
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 74,21 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 79,74, mentre il primo supporto è stimato a 68,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)