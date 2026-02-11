Milano 13:05
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:05
10.426 +0,70%
Francoforte 13:05
24.944 -0,18%

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Vonovia
Rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,46%.
