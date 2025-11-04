SILVER del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Chiusura negativa per il metallo prezioso, con un ribasso dell'1,16%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,17, mentre il primo supporto è stimato a 47,03.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)