Lululemon Athletica, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,12%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Lululemon Athletica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 163,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 172,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 157,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
