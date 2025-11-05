Lululemon Athletica, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Lululemon Athletica
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 163,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 172,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 157,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)