Milano
9:52
45.402
+0,72%
Nasdaq
29-gen
25.884
0,00%
Dow Jones
29-gen
49.072
+0,11%
Londra
9:52
10.182
+0,10%
Francoforte
9:52
24.503
+0,80%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 10.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Adidas, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Adidas, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
30 gennaio 2026 - 09.50
Rialzo per il
produttore di calzature sportive
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,12%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Adidas
Francoforte: si concentrano le vendite su Adidas
Francoforte: sell-off per Adidas
Francoforte: brusca correzione per Adidas
Titoli e Indici
Adidas
+5,85%
Altre notizie
Adidas scambia in rosso a Francoforte
Francoforte: risultato positivo per Adidas
Francoforte: brillante l'andamento di Adidas
Francoforte: movimento negativo per Adidas
Francoforte: Adidas in rally
Francoforte: in calo Adidas
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto