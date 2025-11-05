New York: scambi in positivo per McDonald's

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante del fast food
, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McDonald's
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di McDonald's
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 301,5 USD con tetto rappresentato dall'area 311,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)