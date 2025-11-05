Milano 17:35
New York: scambi in positivo per McDonald's

New York: scambi in positivo per McDonald's
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante del fast food, in guadagno del 2,79% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McDonald's più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di McDonald's suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 301,5 USD con tetto rappresentato dall'area 311,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 295,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
