Milano
15:52
43.260
-0,01%
Nasdaq
15:52
25.512
+0,30%
Dow Jones
15:51
47.264
+0,38%
Londra
15:51
9.767
+0,54%
Francoforte
15:51
23.958
+0,04%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 16.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.981,13 dollari alle 15:40
Oro: 3.981,13 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.981,13 dollari l'oncia (+1,25%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.981,25 dollari alle 19:30
Andamento Future sul Petrolio del 28/10/2025, ore 09:00
Oro: 4.273,3 dollari alle 15:40
Oro: 4.044,25 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,06%
Altre notizie
Oro: 4.072,75 dollari alle 11:30
Oro: 4.078,24 dollari alle 15:40
Oro: 4.270,91 dollari alle 11:30
Oro: 4.066,73 dollari alle 08:30
Oro: 3.946,76 dollari alle 19:30
Oro: 4.323,38 dollari alle 08:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto