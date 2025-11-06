Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

New York: scambi al rialzo per Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
Avanza il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che guadagna bene, con una variazione del 3,38%.
