Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Oro: 4.004,74 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.004,74 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.004,74 dollari l'oncia (+0,64%) alle 08:30.
Condividi
```