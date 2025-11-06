Perde PTC sul mercato di New York

azienda di software globale

S&P-500

PTC

indice del basket statunitense

PTC

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 168 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 181,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 162,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)