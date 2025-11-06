Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:11
25.286 -1,30%
Dow Jones 21:11
47.052 -0,55%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Perde PTC sul mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda di software globale, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di PTC rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di PTC mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 168 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 181,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 162,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
