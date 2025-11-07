Milano 12:07
42.899 -0,39%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 12:07
9.677 -0,61%
Francoforte 12:07
23.578 -0,66%

Cambi: euro a 1,1549 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1549 dollari alle 11:30
Euro a 1,1549 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```