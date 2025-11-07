Milano 15:30
42.827 -0,56%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 15:30
46.733 -0,38%
Londra 15:30
9.644 -0,94%
Francoforte 15:30
23.499 -0,99%

Cambi: euro a 177,27 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,27 yen alle 15:41
Euro a 177,27 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```