Milano 16:25
46.959 +0,66%
Nasdaq 16:25
25.265 +1,15%
Dow Jones 16:25
49.267 +0,19%
Londra 16:25
10.765 +0,79%
Francoforte 16:24
25.136 +0,60%

Cambi: euro a 184,52 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,52 yen alle 15:41
Euro a 184,52 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```