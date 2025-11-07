Milano 13:52
42.767 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:52
9.661 -0,77%
Francoforte 13:52
23.503 -0,97%

Londra: si concentrano le vendite su RELX

Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.
