Milano 13:27
46.414 -0,48%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:27
10.367 -0,34%
Francoforte 13:27
24.504 -0,40%

Londra: nuovo spunto rialzista per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per RELX
Bene il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con un rialzo del 2,24%.
Condividi
```