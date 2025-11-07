Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:21
24.833 -1,18%
Dow Jones 20:21
46.761 -0,32%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,2 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,2 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,2 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```