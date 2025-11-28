Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 19:00
25.435 +0,78%
Dow Jones 19:00
47.716 +0,61%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,66 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,66 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,66 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```