Milano 10:27
43.186 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:27
9.699 -0,38%
Francoforte 10:27
23.718 -0,07%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,61 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```