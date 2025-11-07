New York: scambi al rialzo per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di attrezzature sanitarie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuitive Surgical
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di sistemi chirurgici robotici
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Intuitive Surgical
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 567 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 547,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 586,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)