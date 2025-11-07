Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di attrezzature sanitarie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuitive Surgical evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di sistemi chirurgici robotici rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Intuitive Surgical rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 567 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 547,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 586,3.

